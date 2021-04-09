Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка Лиги Европы.

В рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы лондонский Арсенал на своем поле упустил победу над пражской Славией (1:1).

Подопечные Микеля Артеты открыли счет на 86-й минуте поединка усилиями Пепе, но спустя восемь минут, на четвертой компенсированной минуте Лено пришлось вытаскивать мяч из собственных ворот. Автором спасительного гола для гостей стал Холеш.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Арсенал — Славия 1:1

Голы: Пепе, 86 — Холеш, 90+4.

Арсенал: Лено — Бельерин, Холдинг, Магальянс, Суареш — Партей (Эльнени, 77), Джака — Сака (Пепе, 77), Смит-Роу (Себальос, 88), Виллиан (Мартинелли, 73) — Ляказетт (Обамеянг, 77).

Коларж — Бах, Холеш, Зима, Боржил — Станчу (Масопуст, 84), Громада (Шевчик, 46), Провод — Дорли (Лингр, 69), Сима (Кухта, 69), Олайинка (Траоре, 85).

Предупреждение: Зима