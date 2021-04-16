Завершились все ответные поединки стадии 1/4 финала Лиги Европы.
Игроки Вильярреала, Getty Images
16 апреля 2021, 00:03
Сегодня прошли все ответные поединки 1/4 финала Лиги Европы, благодаря чему стали известны все участники полуфиналов второго по престижности еврокубкового турнира.
На стадии полуфинала турнира примут участие четыре команды, две из которых будут представлять Англию, а еще по одной — Испанию и Италию.
Пары 1/2 финала Лиги Европы:
Вильярреал — Арсенал
Манчестер Юнайтед — Рома
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