Лига Европы

Предлагаем читателям определиться с наиболее достойным этого звания футболистом.

Первые поединки полуфинального этапа Лиги Европы УЕФА остались позади. Манчестер Юнайтед в домашнем поединке не оставил шансов римской Роме (6:2), а Арсенал всего одним точным ударом сумел вернуть интригу в свою дуэль против испанского Вильярреала, несмотря на поражение на поле соперников (1:2).

По завершению недели европейских противостояний, официальный сайт УЕФА предлагает своим пользователям принять участие в выборе одного из четырех футболистов-кандидатов на звание Лучшего игрока недели Лиги Европы.

В перечень претендентов попали нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани, на счету которого сразу два гола и две голевые передачи, а также полузащитник Бруну Фернандеш с аналогичными показателями результативности.

Им составили кампанию нападающий лондонского Арсенала Николя Пепе, который и стал автором единственного гола своей команды на Эстадио де Ла Серамика, а также центральный защитник Вильярреала Рауль Альбиоль, гол которого в середине первого тайма оказался победным для испанской команды.

Также, Football.ua предлагает своим читателям принять участие в аналогичном опросе на нашем сайте.

Напомним, что ответные матчи данной стадии состоятся 6 мая.