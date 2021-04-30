Англия

Сообщается, что уругваец имел разговор с наставником "красных дьяволов",

Нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани все с большей вероятностью останется к манкунианском клубе на следующий сезон.

По информации источника, уругвайский форвард интересен Бока Хуниорс. Однако после очень высоких показателей в апреле и беседы с главным тренером команды Оле-Гуннаром Солскьяером окружению 34-летнего игрока стало известно, что Кавани склоняется к тому, чтобы остаться в Манчестер Юнайтед.

Кавани и его агенты настроены на переговоры с клубом до окончания сезона. Отмечается, что уругваец по-прежнему расстроен из-за зимней дисквалификации FA из-за спорного поста в инстаграме, где футболист использовал слово "негрито".

Отмечается, что Кавани намерен остаться в Европе в преддверии чемпионата мира 2022 года.

Ранее стало известно, что Кавани побил рекорд Месси и Левандовского в еврокубках.