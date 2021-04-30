Эдинсон Кавани (слева) и Оле-Гуннар Солскьяер, getty images
30 апреля 2021, 23:07
Нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани все с большей вероятностью останется к манкунианском клубе на следующий сезон.
По информации источника, уругвайский форвард интересен Бока Хуниорс. Однако после очень высоких показателей в апреле и беседы с главным тренером команды Оле-Гуннаром Солскьяером окружению 34-летнего игрока стало известно, что Кавани склоняется к тому, чтобы остаться в Манчестер Юнайтед.
Кавани и его агенты настроены на переговоры с клубом до окончания сезона. Отмечается, что уругваец по-прежнему расстроен из-за зимней дисквалификации FA из-за спорного поста в инстаграме, где футболист использовал слово "негрито".
Отмечается, что Кавани намерен остаться в Европе в преддверии чемпионата мира 2022 года.
Ранее стало известно, что Кавани побил рекорд Месси и Левандовского в еврокубках.