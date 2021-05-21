Лига Европы

Клуб остался без своего капитана.

Защитник и капитан Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр не сыграет в финале Лиги Европы.

Футболист еще не до конца восстановился от повреждения. Об этом сообщил главный тренер МЮ Оле-Гуннар Солскьяер.

"Гарри уже ходит, но от ходьбы до бега еще очень далеко. Я не думаю, что мы увидим его в Гданьске.

Но, как я уже говорил много раз, я собираюсь дать ему до вечера вторника. В его случае связкам нужно время, чтобы зажить.

Все вы знаете, что в раздевалке Гарри — лидер. Он будет с нами, в раздевалке, и убедится, что все готовы к финалу", — сказал Солскьяер.

Напомним, финал Лиги Европы, в котором МЮ сыграет против Вильярреала, состоится 26-го мая в Гданьске. начало матча — в 22:00.

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