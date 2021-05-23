"Красные дьяволы" очень здорово играли на чужом поле.
Манчестер Юнайтед, getty images
23 мая 2021, 20:52
Манчестер Юнайтед завершил розыгрыш чемпионата Англии на второй строчке турнирной таблицы с 74 очками.
За весь сезон подопечные Оле-Гуннара Солскьяера не проиграли ни одного матча на чужом поле.
Как сообщает Opta, в высшей лиге Англии такое происходило лишь трижды — Престон в сезоне-1888/89, Арсенал в сезоне-2001/02 и сезоне-2003/04.
Напомним, что Харри Кейн — лучший бомбардир и ассистент АПЛ сезона-2020/21.