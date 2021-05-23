Англия

"Красные дьяволы" очень здорово играли на чужом поле.

Манчестер Юнайтед завершил розыгрыш чемпионата Англии на второй строчке турнирной таблицы с 74 очками.

За весь сезон подопечные Оле-Гуннара Солскьяера не проиграли ни одного матча на чужом поле.

Как сообщает Opta, в высшей лиге Англии такое происходило лишь трижды — Престон в сезоне-1888/89, Арсенал в сезоне-2001/02 и сезоне-2003/04.

Напомним, что Харри Кейн — лучший бомбардир и ассистент АПЛ сезона-2020/21.