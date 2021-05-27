Лига Европы

Полузащитник Вильярреала прокомментировал победу своей команды в финальном поединке.

Испанский Вильярреал в финальном поединке Лиги Европы УЕФА образца сезона-2020/21 сумел обыграть английский Манчестер Юнайтед в напряженной серии послематчевых пенальти (1:1, 11:10 – пен.), впервые от момента поднятия над головой Кубка Интертото в 2004-м года завоевав европейский трофей.

Вильярреал — Манчестер Юнайтед 1:1 (11:10) Видео голов и обзор матча

Лучшим игроком вечера экспертами УЕФА был признан французский полузащитник "желтой субмарины" Этьенн Капу, на счету которого оказалось всего 58 касаний мяча за игру, но 12% от них (7) были непосредственно результатами отборов у соперников.

32-летний игрок центральной линии в последствии прокомментировал свое и командное выступление пресс-службе УЕФА: "Я даже и подумать не мог в начале сезона (когда выступал за Уотфорд — ред.), что у меня будет возможность выиграть европейский трофей в этом году. Однако, всему есть свое объяснение.

У меня была возможность сыграть в финале — я ей воспользовался, а команда сумела победить. Сейчас — это самое важное для всех нас.

Когда на кону стоит победа в еврокубке, это переполняет тебя энергией. Такая психология у каждого футболиста, поэтому я очень счастлив победить в сегодняшней игре.

В чем секрет Эмери? Не знаю, он просто прекрасный тренер. Ему больше нет необходимости кому-то что-то доказывать. Сегодня победа все сказала за него — он показал мастер-класс", подытожил француз.

В подошедшем к концу сезоне Этьенн Капу провел 38 матчей, в которых сумел отличиться лишь одним забитым мячом.