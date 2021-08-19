Лига Европы

Представляем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию еврокубкового поединка.

Сегодня, 19 августа, луганская Заря в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет против венского Рапида из Австрии.

Для команды Виктора Скрипника это будет первый поединок в еврокубках в нынешнем сезоне.

Онлайн-трансляция матча Рапид — Заря начнется в 22:00:

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