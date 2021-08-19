Представляем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию еврокубкового поединка.
ФК Заря
19 августа 2021, 20:58
Сегодня, 19 августа, луганская Заря в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет против венского Рапида из Австрии.
Для команды Виктора Скрипника это будет первый поединок в еврокубках в нынешнем сезоне.
Онлайн-трансляция матча Рапид — Заря начнется в 22:00:
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