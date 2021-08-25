Лига Европы

Защитник луганчан поделился своими мыслями о предстоящем матче против Рапида в Лиге Европы.

Защитник луганской Зари Виталий Вернидуб прокомментировал предстоящий ответный поединок раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против венского Рапида.

"Команда серьезно готовится к завтрашнему поединку. Мы все понимаем, что в прошлый четверг нам абсолютно не везло. Мы доминировали, играли лучше нашего соперника, но это нам не помогло. Завтрашний день должен расставить все точки над "И". Есть мотивация и мы готовы исправить ситуацию.



Атмосфера в команде? Все игроки, которые сейчас находятся в команде, славятся характером. А завтрашняя игра продиктована таким образом, что мы будем должны включить все внутренние резервы и быть на поле не просто мужиками, а львами, и доказать, что прошедшая игра была лишь плохим стечением обстоятельств. К счастью с нами будут наши болельщики, которые помогут добиться позитивного результата.



Настроение после победы над Мариуполем? Мы довольны, что взяли три очка и с позитивным настроем переключились на подготовку к завтрашнему матчу. То, что мы допустили ряд ошибок и пропустили три гола – это немного расстраивает, но сейчас все наши силы направлены на завтрашний поединок, надеюсь, добьемся положительного результата. Настроение боевое и все готовы к матчу.



Слова Гладкого о слабом характере игроков? Мы этот момент не разбирали, так что лучше этот вопрос задать ему. Сейчас мы не углубляемся в моменты как, кто сыграл в воскресенье, сейчас нам важна завтрашняя игра и подготовка к ней. Мы выйдем единым коллективом, сегодня лишь решается: кто выйдет с первых минут, а кто усилит позже игру. Каждый вышедший игрок на поле выложится на максимум.



Присутствие болельщиков на трибунах? Безусловно, их поддержка нам будет необходима. Надеемся, что завтра вся Украина будет вместе с нами, от Луганска и до Ужгорода, будет поддерживать нашу команду. Ведь нам предстоит бороться за честь страны", — приводит слова Вернидуба пресс-служба Зари.

Напомним, ответный матч Заря — Рапид состоится завтра, 26 августа, в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча. Первая игра закончилась со счетом 3:0 в пользу венского клуба.