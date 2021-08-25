Лига Европы

Голкипер луганчан получил повреждение в минувшей встрече против Мариуполя.

Вратарь луганской Зари Никита Шевченко сможет помочь своей команде в предстоящем ответном поединке раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против венского Рапида. Об этом сообщает ТК Футбол 1/2/3.

По информации источника, у 28-летнего украинца было небольшое растяжение после игры с Мариуполем в минувшем туре УПЛ, но сегодня, 25 августа, он тренировался в общей группе.

Также информацию о состоянии Шевченко подтвердил главный тренер луганчан Виктор Скрипник.

Напомним, ответный матч Заря — Рапид состоится завтра, 26 августа, в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча. Первая игра закончилась со счетом 3:0 в пользу венского клуба.