Лига Европы

Сергей Костенюк разбирает минувший матч луганского клуба в квалификации Лиги Европы.

Заря стартовала в еврокубках с разгромного поражения от венского Рапида. Серебряный призер австрийской Бундеслиги со счетом 3:0 выиграл у бронзового призера УПЛ. Все ли так плохо и безнадежно? И насколько далеко в футболе могут расходиться уровень игры и результат матча? Постараемся ответить на эти вопросы в разборе наиболее важных тактических нюансов игры.

Обе команды подошли к очному противостоянию в похожем, далеком от своего оптимального состояния. И Заря и Рапид неудачно стартовали в своих национальных чемпионатах и на данном этапе находятся в процессе стабилизации игры. Касательно кадровых вопросов, тренеры могли рассчитывать на всех исполнителей — дисквалифицированных и травмированных в составах украинского и австрийского клубов не было.

Рапид Вена — Заря 3:0

Голы: Фунтас, 29, Кара, 78, Грюлль, 85

Рапид Вена: Штребингер — Стойкович (Шик, 71), Граймль, Хофманн, Улльманн — Аразе (Китагава, 79), Любичич (Петрович, 79), Граховац (Шустер, 79), Грюлль — Фунтас (Кнасмюлльнер, 60), Кара.

Заря: Шевченко — Фаворов, Вернидуб, Имереков (Цвек, 83), Жуниньо — Назарина — Кочергин, Кабаев (Хомченовский, 76), Булеца (Кристиан, 83) — Аллахьяр (Фримпонг, 83), Громов (Шахаб, 64).

Предупреждения: Граймль, Хофманн — Кабаев, Вернидуб, Фаворов.

Заря традиционно сыграла по своей базовой схеме 4-4-2 ромб или 4-1-2-1-2. Рапид является более гибким в плане выбора формаций, но, в принципе, хозяева ожидаемо сделали выбор в пользу 4-2-3-1.

С тактической точки зрения, в первую очередь было интересно посмотреть на то, как лучшая по интенсивности прессинга команда УПЛ будет противостоять второй после Зальцбурга команде австрийской Бундеслиги, где этот важный в современном футболе аспект находится в трендах. Впечатления неоднозначные. Но, эта неоднозначность, в первую очередь, связана с результатом матча. Ведь практически все три гола стали возможны благодаря прессингу или давлению со стороны австрийцев. Хотя, это были отдельные эпизоды. Если брать картину игры в целом, то Заря, задавила Рапид интенсивностью своих проактивных методов обороны.

Были продолжительные отрезки, во время которых хозяева поля отбивались, как могли, и действовали исключительно на выживание. К сожалению, Зарю в который раз очень сильно подвела реализация моментов. Игра, в которой команда Виктора Скрипника вполне могла решать исход двухматчевого противостояния, завершилась разгромным поражением. На фоне чудовищной реализации луганчан, исход решали единоборства после выносов и забросов, выигрышные подборы и элементарная привычка действий в условиях интенсивного давления. Нашим лидерам не хватает подобных условий в национальном чемпионате.

Отметим, что в составе Зари Кочергин действовал на позиции правого хавбека в ромбе. Это было неожиданно, так как мы привыкли видеть Владислава слева. Структура игры Зари способствует варианту с инвертированными "восьмерками", которым удобно с полуфланга смещаться к центру под удар внутренней стороной стопы основной ноги. С уходом Юрченко и необходимостью ротации, вариантов стало меньше. Видимо тренерский штаб решил, что правша Кочергин справа будет эффективней, чем правша Кабаев. Под парой Громов – Аллахьяр играл Булеца.

Заря задавала темп матчу, при перехвате мяча, команда Скрипника старалась быстро развивать атаки по максимально коротким путям к воротам соперника. Рапид часто был вынужден переходить в позиционную оборону, и постепенно садился в низкий блок. Часто неудачные попытки прессинга в исполнении хозяев способствовали развитию быстрых атак гостей.

На схеме выше – структура Зари в конструктивной фазе игры и переход Рапида в позиционную оборону. Команда Кюбауэра в классическом для 4-2-3-1 варианте перестраивалась на фазовую схему 4-4-2.

Заря не злоупотребляла стерильным владением, луганчане постоянно искали вертикальные векторы развития атак. Часто удавалось зажимать соперника на его трети поля, что приводило к большому количеству кроссов, как с игры, так и после многочисленных угловых. В верховых единоборствах австрийцы не уступали, и эти методы были не достаточно эффективны.

В основном вся острота исходила после вертикальных и диагональных передач в зону атакующей группы игроков, состоящей из тройки хавбеков и пары форвардов. Условная трапеция Зари насыщала центральную зону и создавала мощное гравитационное поле, которое сужало структуру позиционной обороны хозяев. Это обеспечивало больше пространства на флангах.

Игроки в трапеции по традиции часто менялись позициями, находились в движении. В случае неточного паса или потери мяча футболистом в трапеции, наличие в зоне взаимодействий достаточно большого количества футболистов Зари позволяло активировать контрпрессинг. Быстрый возврат владения во время переходной фазы у соперника, способствовал появлению фазового пространства в финальной трети поля.

Структура Зари с ромбом в базовой схеме, которая, в процессе позиционной атаки преобразовывается в трапецию, достаточно эффективна при надлежащей интенсивности взаимодействий. Команда Скрипника на данном этапе, в плане интенсивности провела пока свой лучший матч в сезоне. Конечно, в который раз приходится констатировать проблемы при контратаках соперника, но, тут, наверное, уже наши ожидания становятся слишком завышенными. То есть, мы, при такой нацеленности команды на атаку удивляемся тому, что Назарина и пара центрбеков не всегда справляются с быстрыми выходами оппонентов? Команда намеренно шла отыгрываться большими силами и то, что баланс был нарушен, вполне естественно.





После матча главный тренер Рапида Дитмар Кюбауэр, разумеется, был очень доволен его результатом: "Очень доволен результатом, потому что я думаю, вы видели, что Заря — действительно хорошая команда, и нам где-то повезло.

Но, несмотря ни на что, я считаю, что Рапид сыграл очень хорошо. Результат тем прекраснее, потому что мы заложили определенный камень в фундамент. Тем не менее, я хочу сказать, что не все еще решено в двухматчевом противостоянии. Нас ждет непростой выездной поединок.

Мы имели не так много моментов, но команда забили три гола. Эти три гола не были случайными, это был результат эффективных действий и взаимодействий футболистов. Мы были очень холодными, как лед, что иногда очень важно в футболе".

В свою очередь, Виктор Скрипник отметил, что Заря не заслуживала такого крупного поражения: "Поражение со счетом 0:3 – это слишком много. Очень горький, обидный результат. Считаю его незаслуженным. Мы должны были забивать несколько голов, но Рапид не позволил нам этого сделать. У самих же австрийцев три удара – три гола. Хороший показатель. В ответной игре, конечно же, будет сложно отыграться, но мы постараемся сделать все, что от нас зависит".

Ну, про три удара – это уже эмоции. Ударов по воротам Шевченко было значительно больше. Но, в целом, конечно же, Заря явно не заслуживала такого поражения. Относительно происходящего на поле, результат матча просто аномален, не адекватен. Рапид всеми силами держался за счет 1:0, но в конце вместо логичных голов в свои ворота получил очередные два щедрых подарка от гостей.

Даже, констатируя тот факт, что Заря неоднократно проваливалась в обороне, нужно признать, что уровень реализации моментов у хозяев поля был крайне высоким. Подобное с систематической периодичностью случается в футболе, когда одна команда владеет подавляющим преимуществом и не реализовывает момент за моментом, а вторая выжимает максимум из нескольких своих шансов. В этом есть неизбежная закономерность, которая базируется на уровне подсознания участников матча. Чем больше мы имеем возможностей, тем меньше мы их ценим. Чувство превосходства расслабляет и от этого никуда не деться. Соответственно, чем меньше возможностей – тем крепче игроки за них хватаются. Это глубокие психологические моменты, которые непросто совершенствовать даже одному человеку, не говоря уже о коллективном разуме – команде. Поэтому, подобную картину с завидной регулярностью мы наблюдаем на всех уровнях футбола.

Подавляющее большинство людей ленятся разбираться в чем-то для них непонятном, и на все вешают до ужаса простые ярлыки. В подобных случаях, самый попсовый метод – "класса не хватило" или "побеждает сильнейший". При этом, суждения абсолютно лишены конкретики. Это признаки самого низкого уровня понимания игры. Именно этот слой футбольной общественности, как правило, ориентируется в футболе исключительно по результатам, так как слабо разбирается в сути и тонкостях игры. И ладно бы это были любители футбола, болельщики, но, к сожалению, у нас многие представителей масс-медиа находятся на этом же уровне. А ведь они и формируют общественное сознание. Разумеется, в этом нет ничего хорошего. СМИ не способствуют развитию футбольного IQ у аудитории.

В футболе весомое значение имеет элементарное везение одной из участвующих сторон, которое проявляется во многих игровых эпизодах. Далеко не всегда эволюция матча имеет логическое объяснение. Но, при этом, на длительной турнирной дистанции все встает на свои места. Важен интегральный уровень развития команды и ее возможности в отдельных аспектах игры – три фазы позиционной игры в атаке, позиционная оборона в разных блоках, прессинг, контрпрессинг, действия при стандартных положениях, интенсивность взаимодействий, баланс между атакой и обороной, вертикальная и горизонтальная компактность... . В подавляющем большинстве компонентов игры Заря имела явное преимущество, но это не гарантирует положительного результата.

Не нужно заживо хоронить Зарю и ставить ее в один ряд с той же Ворсклой, которая даже на фоне финской команды выглядела весьма ограниченной в плане тактического арсенала. Штаб Юрия Максимова располагает достаточно подходящим кадровым потенциалом для того, чтобы придумать, что-то чуть более сложное, чем банальные забросы и выход в атаку через длинные передачи.

Виктор Скрипник, развивает разные аспекты игры. У Зари есть интересная структура игры в атаке. Каждый сезон тренерский состав вынужден интегрировать в систему новые детали, что негативно сказывается на эффективности ее функционирования. Очевидно стремление тренера нивелировать кадровые возможности работой над универсализацией игроков. Наконец, Заря Скрипника – это не представитель типичной советской школы футбола – достаточно осторожный и ограниченный в своих методах футбол.

По большому счету, мы пока только начинаем высовывать голову из этого болота и осматриваться вокруг. Заря – самый яркий пример управление командой в наших экономических и социальных условиях. Я не говорю про клуб. Речь идет исключительно о деятельности и приоритетах тренерского штаба.

Безусловно, данный отчет пропитан субъективизмом в отношении Зари. Но, этот субъективизм не более, чем ответная реакция на снежный ком некомпетентных оценок игры луганчан. Да, результат ужасен, но он абсолютно не соответствует игре, в которой Заря была сильнее соперника.

На мой взгляд, ошибки в обороне, которые привели к пропущенным голам, во многом стали следствием существенного дисбаланса в сторону атаки. Заря могла спокойно удержать счет 0:1, австрийцы совсем не были против такого варианта развития событий, но команда Скрипника продолжала наращивать давление на оборону соперника. Когда при такой игре не реализовываешь свои моменты, как правило, ждет наказание. Забей Заря первой или сравняй счет при — 0:1, результат матча был бы совсем другим. На мой взгляд, критиковать команду можно за недостаточную самоотдачу или плохую игру, глупо руководствоваться исключительно результатом и индивидуальными ошибками Имерекова и Жунинью.

Выкарабкаться из сложившейся ситуации будет очень трудно. Но, согласитесь, если команда Скрипника в Запорожье будет реализовывать хотя бы процентов сорок своих голевых возможностей, то шансы на камбэк не выглядят такими уж утопическими. Реализация моментов позволит улучшить баланс между атакой и обороной и теоретически сократит вероятность невынужденных ошибок в деструктивной фазе игры. Если этого не произойдет, то играющая команда продолжит свое развитие и будет иметь шансы на реабилитацию в Лиге Конференций. С финансовой точки зрения – это шаг назад, в игровом плане – вполне приличная площадка для развития команды.

Сергей Костенюк, Football.ua