Лига конференций

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В поединке стартового тура группового этапа Лиги конференций луганская Заря в гостях неожиданно уступила норвежскому Буде-Глимту со счетом 1:3.

Команда Виктора Скрипника неплохо провела первый тайма, но вторая половина игры началась с двух шокирующих голов в исполнении норвежской команды — за две минуты в воротах луганчан расписались Салтнес и Сольбаккен. Спустя еще 11 минут счет стал еще крупнее усилиями Пеллегрино, а все на что были способны украинцы — это гол престижа от Громова в компенсированное время.

Обзор матча:

Буде-Глимт - Заря 3:1

Голы: Салтнес, 48, Сольбаккен, 49, Пеллегрино 60 — Громов 90+1

Буде-Глимт: Хайкин — Сампстед, Мое, Лоде (Хейбротен, 89), Бьоркан (Конрадсен, 79) — Брустад-Фет (Ветлесен, 69), Берг, Сальтнес — Сольбаккен (Мугиша, 89), Пеллегрино (Коомсон 79), Ботхейм.

Заря: Мацапура — Хомченовский (Алефиренко, 90), Вернидуб, Цвек (Имереков, 90) Снурницын, — Назарина, Булеца (Лунев, 70), Кочергин — Аллахьяр (Фагундес, 70), Кабаев (Овусу-Фримпонг ,90), Громов.

Предупреждения: Бьеркан — Кочергин, Кабаев, Снурницын