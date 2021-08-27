Лига Европы

Football.ua оценивает действия футболистов луганской Зари в ответном поединке раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.

Как минимум, на групповом раунде Лиги Европы УЕФА точно не будет представительства Украины. Луганская Заря, после неудачного вояжа в столицу Австрии, не смогла в Запорожье обыграть Рапид, вновь показав игру, от которой вопросов к коллективу Виктора Скрипника стало только больше. Команда вновь столкнулась с проблемами не только реализации, но и в целом, системного построения своего футбола.

Мы увидели пример команды, которая не борется за результат, а когда соперники уже сами согласны "привезти" в свои ворота пару-тройку опасных моментов, то мастерства для их реализации попросту не оказывалось. Если вспомнить, что перед нами был "бронзовый" призер УПЛ прошлого сезона, то что мы вообще в таком случае требовали ранее от полтавской Ворсклы и ковалевского Колоса?

Football.ua оценивает игру футболистов Зари в матче на Славутич Арене (по 10-балльной шкале).

Заря Луганск

Никита Шевченко — 5,0. Несмотря на то, что голкипер Зари за один тайм пропустил дважды, прямой вины в результативных выпадах соперников с его стороны совершенно не было. А вот кроме этих эпизодов, Шевченко набрал пару-тройку качественных сейвов, благодаря чему немного сгладил впечатление от результативной ошибки в первом матче. Однако, совершенно непонятно, сколько ему придется восстанавливаться от мышечной травмы, которая выглядит куда серьезнее, чем просто одноразовое случайное повреждение.

Дмитрий Хомченовский — 3,5. Двух позиционных ошибок правого защитника команды Скрипника полностью хватило для того, чтобы затем не обращать внимание на его успехи в атакующих действиях во втором тайме. Заря получила два пропущенных мяча от игроков, которых должен был закрывать Хомченовский, и при этом ситуацию нельзя было списать на его атакующий профиль.

Виталий Вернидуб – Ловро Цвек — 3,0. Проблема центральных защитников луганчан заключалась в том, что как только они получали заброс в зону у себя за спиной, голкиперу и партнерам по обороне на них можно было уже не рассчитывать. Других кадров у Скрипника попросту не было, поэтому нападающие Рапида просто поиздевались над медлительными Вернидубом и Цвеком, которые еще и сами всегда были не против привезти момент на свои ворота.

Жуниньо — 4,0. Бразилец прекрасно понимал свою вину за результат первого поединка, поэтому со старта дуэли был чуть ли не самым активным игроком Зари на поле, однако его движения были больше похожи на хаотические попытки получить мяч любой ценой. Да, именно Жуниньо исполнил тот самый навес на Гладкого, после которого форвард не расстрелял чужие ворота в начале игры, однако затем мы практически не видели подобных маневров в его исполнении.

Егор Назарина — 4,5. По опорной зоне Зари было что-то сложно сказать, так как соперникам совершенно не было необходимости заводить в нее мяч, если пара форвардов была в доступности для забросов за спину защитникам. Назарина провел несколько удачных силовых единоборств, собрал немного фолов, но больше ничем особым не запомнился.

Артем Громов — 4,0. Форвард запомнился несколькими перспективными проходами на скорости и испорченным моментом авторства Кабаева во второй половине матча. Как для игрока, на которого в прошлом сезоне приходился большой объем созидательных действий, этого было крайне мало.

Владислав Кочергин — 4,0. Большие надежды на полузащитника возлагались, исходя из стартовых матчей сезона, однако, чем дальше развиваются события, тем больше заметно, что от глобального командного кризиса страдает как раз-таки один из наиболее креативных ее игроков. Кочергин мог бы последовать за экс-партнерами в межсезонье, однако без вызова в национальную команду засветиться на широкой сцене не имел шансов. Проблема в том, что с такими выступлениями Зари у Владислава может и не появится той самой возможности заблистать под руководством Петракова.

Сергей Булеца — 4,5. Атакующий полузащитник с каждым новым матчем все ярче выглядит как абсолютно посторонняя фигура в этом составе Зари. В ответной игре против Рапида на счету Сергея оказался голевой навес на гладкого со стандарта, который лишь подчеркнул его индивидуальные способности. Что же касается командного исполнения, то его как такового мы не увидели.

Аллахьяр Сайядманеш — 4,0. Иранский форвард был незаметен на поле все 63 минуты своего игрового времени, поэтому в конечном итоге был заменен на своего соотечественника.

Александр Гладкий — 4,5. Украинец был единственным адресатом для своих партнеров по команде вплоть до появления на поле Шахаба, но на втором этаже ему повезло лишь однажды, а момент в начале поединка так и остался без реализации. Поменяла бы та ситуация ход дуэли? Есть большие сомнения на этот счет. Но если уж партнеры выкладывают такие мячи с флангов, то с близкой дистанции столь опытный нападающий забивать просто обязан.

Захеди Шахаб — 5,0. У иранского нападающего было чуть ли не больше голевых моментов за игровые полчаса, чем у всех его партнеров вместе взятых в этом поединке, однако Шахаб вновь ограничился лишь одним голом. И тот, пришел только после реализации пенальти, а аналогичная повторная попытка обернулась фиаско. Совершенно непонятно, что произошло с целеустремленным форвардом, который блистал в Олимпике, после перехода в Зарю.

Дмитрий Мацапура, Кристиан Фагундес, Владислав Кабаев, Денис Фаворов — три последние замены от Скрипника в этом матче совершенно никак себя не зарекомендовали, а правый защитник так и вовсе, начал для себя игру сразу с предупреждения за отмашку. Кабаев пытался дать немного скорости команде, но единственный явный голевой момент с его участием испортил как не самый удачный пас под удар Громову, так и техника Артема. Что касается голкипера, то у ворот Зари был один прямой момент, когда соперники могли отличиться голом, и они это сделали, но вины Мацапуры в том эпизоде не было совершенно никакой.