Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка Лиги Европы.

В рамках поединка третьего тура группового этапа Лиги Европы Лестер отправился в гости к московскому Спартак, где одержал волевую победу со счетом 4:3.

Россияне открыли счет на 11 минуте, когда результативным ударом с рикошетом отметился Соболев, а затем в самой концовке команды обменялись забитыми голами — на гол Ларссона в составе Спартака, Лестер ответил точным ударом Даки. Как оказалось, это было начало от форварда "лис", который во втором тайме забил еще три мяча в ворота россиянин, оформив покер. Хозяева ответили лишь еще одним точным ударом от Соболева, оформившего дубль.

Обзор матча:

Спартак — Лестер 3:4

Голы: Соболев, 11, 86, Ларссон, 44 — Дака, 45, 48, 54, 79

Спартак: Максименко, Джикия, Жиго, Рассказов, Айртон, Мозес, Литвинов, Зобнин (Игнатов, 69), Бакаев (Промес, 68), Ларссон, Соболев.

Лестер: Шмейхель, Рикарду Перейра (Олбрайтон, 60), Эванс (Вестергор, 82), Амарти, Сеюнджю, Томас (Бертран, 82), Тилеманс (Чоудури, 65), Мэддисон, Сумаре, Ихеаначо, Дака.

Предупреждения: Рикарду Перейра, Литвинов, Сумаре.