Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы польская Легия на своем поле одержала минимальную победу над английским Лестером со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит в середине первого тайма, а его автором стал Эмрели, который отметился результативным ударом на 31-й минуте встречи.

Обзор матча:

Легия — Лестер 1:0

Гол: Эмрели, 31

Легия: Мишта — Йоханссон (Абу-Ханна, 78), Енджейчик, Ветеска, Навроцки — Младенович, Жозуэ (Рафаэл Лопеш, 83), Андре Мартинш (Кастрати, 70), Харатин — Слиш, Эмрели (Пекхарт, 84).

Лестер: Шмейхель — Кастань, Вестергор, Амарти (Лукман, 78), Сеюнджю, Томас — Тилеманс, Сумаре, Дьюзбери-Холл (Мэддисон, 67), Перес (Барнс, 67) — Дака (Варди, 82).

Предупреждения: Жозуэ, Эмрели, Пекхарт, Младенович — Томас, Мэддисон