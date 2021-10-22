Лига Европы

Украинец провел полный поединок — но снова без результативных действий.

В поединке третьего тура группового этапа Лиги Европы Вест Хэм на своем поле уверенно обыграл бельгийский Генк (3:0).

В этом противостоянии в стартовом составе "молотобойцев" вышел украинский вингер Андрей Ярмоленко, который провел на поле весь поединок, но результативными действия не отметился.

Таким образом, Ярмоленко получил одну из самых низких оценок в составе команды Дэвида Мойеса от авторитетного портала WhoScored. Его действия были оценены в 7 баллов. При этом самая высокая оценка была отдана защитнику лондонцев — Иссе Диопу — 8 баллов.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Вест Хэм — Генк.