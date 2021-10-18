Украина

Игорь Суркис не исключает, что Андрей Ярмоленко еще может вернуться и вновь надеть футболку "бело-синих".

Президент Динамо Игорь Суркис сказал, что вингер Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко может вернуться и завершить свою карьеру в киевском клубе.

"Такой договоренности нет. Это зависит от обеих сторон. Если у Андрея будет желание, я с удовольствием дам ему возможность закончить карьеру в родном клубе. С большим уважением отношусь к тому, что он сделал для Динамо, и считаю его очень порядочным человеком", — сказал Суркис в эфире YouTube-канала ТаТоТаке.

Напомним, Ярмоленко покинул Динамо в 2017 году, перейдя в дортмундскую Боруссию, а с 2018 года он выступает за Вест Хэм. В текущем сезоне украинец провел 10 матчей, в которых результативными действиями не отличался.

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