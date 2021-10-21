Для украинского вингера это будет третий матч в стартовом составе в новом сезоне.
Андрей Ярмоленко, Getty Images
21 октября 2021, 21:10
Вест Хэм в рамках поединка третьего тура группового этапа Лиги Европы на своем поле примет бельгийский Генк.
Украинский вингер Андрей Ярмоленко появится в стартовом составе "молотобойцев". Это будет третий выход украинца в старте в нынешнем сезоне — до этого он начинал матчи с Манчестер Юнайтед в Кубке английской лиги и против Рапида в Лиге Европы.
В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 10 поединков, в которых не отмечался результативными действиями.
Матч Вест Хэм - Генк начнется в 22:00 по киевскому времени. Следить за основными событиями матча можно на Football.ua.