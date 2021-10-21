Лига Европы

Для украинского вингера это будет третий матч в стартовом составе в новом сезоне.

Вест Хэм в рамках поединка третьего тура группового этапа Лиги Европы на своем поле примет бельгийский Генк.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко появится в стартовом составе "молотобойцев". Это будет третий выход украинца в старте в нынешнем сезоне — до этого он начинал матчи с Манчестер Юнайтед в Кубке английской лиги и против Рапида в Лиге Европы.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 10 поединков, в которых не отмечался результативными действиями.

Матч Вест Хэм - Генк начнется в 22:00 по киевскому времени. Следить за основными событиями матча можно на Football.ua.