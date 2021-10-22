Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги Европы.
Локомотив - Галатасарай, ФК Галатасарай
22 октября 2021, 10:37
В рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы московский Локомотив на своем поле минимально уступил приехавшему в гости турецкому Галатасараю (0:1).
Победу подопечным Фатиха Терима принес единственный забитый мяч в исполнении Актюркоглу, который отметился результативным ударом за восемь минут до конца основного времени матча.
Обзор матча:
Локомотив – Галатасарай 0:1
Гол: Актюркоглу, 82.
Локомотив: Гильерме, Рыбус (Живоглядов, 89), Пабло, Едвай, Бека-Бека, Тикнизян, Марадишвили, Баринов, Керк, Смолов, Жемалетдинов.
Галатасарай: Муслера, Йедлин, Маркао Тейшейра, Нельссон, ван Анхолт (Байрам, 90), Антальялы, Чикылдэу (Луйиндама, 90), Кутлу, Бабел (Моруцан, 76), Мохамед (Диань, 76), Йылмаз (Актюркоглу, 67).
Предупреждения: Бабел (36), Антальялы (43), Баринов (69), Мохамед (73), Моруцан (90).