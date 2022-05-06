Лига Европы

Голландський фахівець поділився своїми думками після гри із Лейпцигом.

Головний тренер Рейнджерс Джованні ван Бронкхорст прокоментував перемогу у півфінальному матчі у відповідь Ліги Європи над Лейпцигом (3:1).

"Дуже складно підібрати слова. Це був дивовижний вечір. Ми говорили перед грою, що зробимо все можливе. Гравці були чудові. Краще не вигадаєш", — цитує прес-служба УЄФА ван Бронкхорста.

Нагадаємо, фінал Ліги Європи між Рейнджерс та Айнтрахтом відбудеться 18 травня у Севільї на стадіоні Рамон Санчес Пісхуан. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Раніше стали відомі претенденти на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.