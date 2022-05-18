Лига Европы

Наставник шотландського клубу поділився думками перед грою з Айнтрахтом.

Головний тренер Рейнджерса Джованні ван Бронкхорст прокоментував майбутній фінал Ліги Європи проти німецького Айнтрахта.

"Перемога означатиме для нас дуже багато. В нас є шанс виграти другий європейський турнір для клубу і це величезна мотивація для всіх. Звісно, до такого матчу буде прикуто багато уваги. Це ж фінал, можна виграти кубок.

Потрібно сконцентруватися на своїй грі. Повинна бути присутня напруга, щоб ми могли вижати максимум. Це те, що нам потрібно зробити. Настрій дуже хороший, всі раді отримати можливість зіграти в фіналі. Ми добре підготувалися в Глазго.

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Я виграв п'ять трофеїв за чотири роки у Феєнорді, але Рейнджерс – це зовсім інше. Це команда, за яку я грав в дев'яностих. Пишаюся тим, що вивів хлопців у фінал. Але, фінал може бути хорошим тільки тоді, коли ти виграєш. Ми пройшли неймовірний шлях", - наводить слова ван Бронкхорста прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, фінал Ліги Європи відбудеться сьогодні, 18 травня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.