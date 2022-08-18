Ліга Європи

Український футболіст Омонії розпочне зустріч із лави запасних.

Сьогодні, 18 серпня, проходять поєдинки раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи, в одному з яких кіпрська Омонія у гостях зіграє проти бельгійського Гента.

На жаль, український півзахисник Роман Безус не потрапив до стартового складу кіпріотів та розпочне матч проти своєї колишньої команди на лаві запасних.

Нагадаємо, цього літа Безус залишив Гент і перебрався до Омонії, уклавши контракт на два роки. Нинішнього сезону Роман не провів ще жодного матчу.

Нагадаємо, матч Гент — Омонія розпочнеться о 21:30 за київським часом.