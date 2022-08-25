Ліга Європи

Завершилася низка матчів Ліги Європи.

Завершилися матчі-відповіді плей-оф раунду Ліги Європи.

СК Дніпро-1 прощається з Лігою Європи та відправляється до турніру рангом нижче. Омонія, за яку виступає українець Роман Безус, пройшла його колишній клуб — Гент. Жальгіріс і Лудогорець у свою чергу розіграли справжній спектакль.

Також відзначимо поразку вірменського Пюніка, у складі якого грають одразу двоє українців — Антон Братков та Сергій Вакуленко. Другий з них реалізував пенальті у післяматчевій серії проти молдавського Шерифа, чий український голкіпер Максим Коваль був у запасі. Далі прямує саме команда екс-голкіпера Динамо.

АЕК Ларнака - СК Дніпро-1 3:0 (перший матч — 2:1)

Голи: Дюрчо, 21; Рафа Лопес, 45; Енглезу, 78

Жальгіріс — Лудогорець 3:3 (овертайм) (перший матч — 0:1)

Голи: Урега, 1; Буфф, 16; Олівейра, 63 — Тіссера, 8, 57; Вердон, 120

Сількеборг — ХІК 1:1 (перший матч — 0:1)

Голи: Фелікс, 75 — Абубакарі, 40

Омонія — Гент 2:0 (перший матч — 2:0)

Голи: Какуліс, 18; Харалампус, 36

Сівасспор — Мальме 0:2 (перший матч — 1:3)

Голи: Бірманчевич, 76; Телін, 90

Фенербахче — Аустрія 4:1 (перший матч — 2:0)

Голи: Юксек, 12; Кахведжі, 44, 70; Яндаш, 79 — Де Граса, 45+1

Шериф — Пюнік — 0:0 (3:2 по пен.) (перший матч — 0:0)