Україна

Оренда в Зорі закінчилася.

Нападник Денис Безбородько повертається до Колосу з оренди у Зорі. Про це стало відомо із заявки клубів на сайті УПЛ. Футболіста прибрали зі складу луганчан та перевели до заявки ковалівців.

Нагадаємо, Безбородько перебрався до Колосу минулої зими, але не зіграв за нього жодного матчу через вторгнення росії в Україну. Пізніше Денис виступав в Угорщині за Дирмот, а цього літа на правах оренди приєднався до Зорі.

За луганчан нападник зіграв один офіційний матч (з Ворсклою — 3:1), у якому відзначився дублем. До речі, після першого туру Безбородько одноосібно очолює бомбардирські перегони УПЛ.