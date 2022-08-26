Україна

Тарас Степаненко вважає, що поновлення чемпіонату України — правильне рішення.

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко висловився про поновлення чемпіонату України. Нагадаємо, у першому турі "гірники" не зуміли обіграти Металіст 1925 (0:0).

"Обговорювали це із командою, родиною. Коли була збірна, до нас приїжджав Павелко та сказав, що розмовляв із Зеленським.

Цей чемпіонат важливий навіть не зі спортивного боку, а для людей. Потрібно показати, що футбол у країні є. А якщо в країні є футбол – є життя.

Ми знаємо, як в Україні люблять футбол, особливо збірну, тому важливо почати, щоб люди бодай іноді дивилися футбол і відволікалися від трагічних новин", — розповів Степаненко в інтерв'ю YouTube-каналу Бомбардир.

Раніше Степаненко прокоментував прогрес одноклубника Михайла Мудрика.