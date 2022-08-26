Ліга конференцій

Дебютанти єврокубків зіграють у квартеті E.

У Стамбулі відбулося жеребкування групового етапу Ліги Конференцій УЄФА.

Своїх суперників по новому турніру дізнався єдиний представник України — СК Дніпро-1. Нагадаємо, "дніпряни" вилетіли з Ліги Європи після розгромної поразки від кіпрського АЕКа з Ларнаки (0:3), який невдовзі зіграє з Динамо Київ.

Підопічні Олександра Кучера гратимуть у квартеті E. Що цікаво, одними з суперників "дніпрян" знову стане колектив із Кіпру.

Група "спортклубівців", які знаходилися у четвертому кошику, виглядає так:

АЗ Алкмар (Нідерланди)

Аполлон Лімассол (Кіпр)

Вадуц (Ліхтенштейн)

СК Дніпро-1 (Україна)

Нагадаємо, вчора своїх суперників по групі Ліги чемпіонів дізнався донецький Шахтар. Сьогодні ж стало відомо, з ким у групі Ліги Європи зіграє київське Динамо.