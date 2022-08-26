Дебютанти єврокубків зіграють у квартеті E.
СК Дніпро-1
26 серпня 2022, 16:04
У Стамбулі відбулося жеребкування групового етапу Ліги Конференцій УЄФА.
Своїх суперників по новому турніру дізнався єдиний представник України — СК Дніпро-1. Нагадаємо, "дніпряни" вилетіли з Ліги Європи після розгромної поразки від кіпрського АЕКа з Ларнаки (0:3), який невдовзі зіграє з Динамо Київ.
Підопічні Олександра Кучера гратимуть у квартеті E. Що цікаво, одними з суперників "дніпрян" знову стане колектив із Кіпру.
Група "спортклубівців", які знаходилися у четвертому кошику, виглядає так:
АЗ Алкмар (Нідерланди)
Аполлон Лімассол (Кіпр)
Вадуц (Ліхтенштейн)
СК Дніпро-1 (Україна)
Нагадаємо, вчора своїх суперників по групі Ліги чемпіонів дізнався донецький Шахтар. Сьогодні ж стало відомо, з ким у групі Ліги Європи зіграє київське Динамо.