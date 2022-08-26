Команда зі столиці України потрапила до квартету B.
Динамо Київ після перемоги над Фенербахче, Getty Images
26 серпня 2022, 14:32
У Будапешті відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи УЄФА. Своїх суперників по турніру дізнався єдиний представник України у цьому турнірі — київське Динамо, яке знаходилося у першому кошику.
Підопічні Мірчі Луческу зіграють у групі B.
Увесь квартет киян виглядає так:
Динамо Київ (Україна)
Ренн (Франція)
Фенербахче Стамбул (Туреччина)
АЕК Ларнака (Кіпр)
Що цікаво, "динамівці" зіграють проти Фенербахче, який обіграли у кваліфікації Ліги чемпіонів (і чиї вболівальники відзначилися піснями на підтримку російського диктатора), а також АЕКу з Ларнаки, який пройшов СК Дніпро-1 у плей-оф Ліги Європи.
Зазначимо, що о 15:30 відбудеться жеребкування групового етапі Ліги Конференцій, за онлайн-трансляцією якого можна слідкувати на нашому сайті. Свого суперника дізнається СК Дніпро-1.
Вчора своїх суперників у Лізі Європи дізнався донецький Шахтар.