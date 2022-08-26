Ліга Європи

Команда зі столиці України потрапила до квартету B.

У Будапешті відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи УЄФА. Своїх суперників по турніру дізнався єдиний представник України у цьому турнірі — київське Динамо, яке знаходилося у першому кошику.

Підопічні Мірчі Луческу зіграють у групі B.

Увесь квартет киян виглядає так:

Динамо Київ (Україна)

Ренн (Франція)

Фенербахче Стамбул (Туреччина)

АЕК Ларнака (Кіпр)

Що цікаво, "динамівці" зіграють проти Фенербахче, який обіграли у кваліфікації Ліги чемпіонів (і чиї вболівальники відзначилися піснями на підтримку російського диктатора), а також АЕКу з Ларнаки, який пройшов СК Дніпро-1 у плей-оф Ліги Європи.

Зазначимо, що о 15:30 відбудеться жеребкування групового етапі Ліги Конференцій, за онлайн-трансляцією якого можна слідкувати на нашому сайті. Свого суперника дізнається СК Дніпро-1.

Вчора своїх суперників у Лізі Європи дізнався донецький Шахтар.