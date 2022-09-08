Ліга Європи

Керманич київського Динамо прокоментував прийдешній матч проти Фенербахче.

Київське Динамо проводить заключні приготування до початку виступів на груповому етапі Ліги Європи УЄФА, де першим його суперником стане турецький Фенербахче, проти якого українська команда вже грала під час невдалої за підсумком для неї кваліфікації до Ліги чемпіонів УЄФА.

Фенербахче — Динамо Київ. Напередодні

Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу прокоментував стан команди перед прийдешнім протистоянням.

"Я не думаю, що пригнічений моральний стан матиме ефект на нашу команду. У нас професійні футболісти, які вміють налаштовуватися на матчі. Попереду важливий поєдинок на старті єврокубкового турніру, який обидві команди бажають провести на хорошому рівні. Минулого разу в Стамбулі ми зіграли дуже хороший матч за чудової атмосфери на стадіоні, чого очікуємо й завтра.

Хтось говорить, що побудова суперників з часів попередньої зустрічі між нами змінилась. Це не правда. У цілому вона така ж сама. Один із півзахисників — Арао чи Юксек — повертаються назад і грають три в лінію, тільки зараз у цій перебудові задіяний гравець оборони. Жезуш завжди використовує таку схему.

Звісно, у нас була серія негативних результатів. У матчах української Прем'єр-ліги ми мали тотальну перевагу над суперниками, але припустилися помилок в обороні та пропустили дуже прості м'ячі.

Так само було і з Бенфікою. Це трапляється, тому що гравці постійно зосереджені на ситуації в своїй країні, думають про безпеку своїх родин і дітей. Зараз ми не маємо постійної домівки, подорожуємо від міста до міста, щоб грати. Я не знаю, де ми будемо завтра. І це непросто.

Однак, як я вже зазначав, у нас дуже хороші гравці, тому ми сподіваємося досягти позитивного результату в Лізі Європи.

Фенербахче — команда високого рівня з відмінним складом. Головний тренер, який сам є дуже досвідченим і кваліфікованим, провів хорошу роботу. Він достеменно знає, що потрібно робити на полі, щоб досягти перемоги. Фенербахче буде одним із головних претендентів на чемпіонство у Туреччині.

Варто відзначити, що Фенербахче провів дуже хорошу роботу, щоб підписати ряд якісних новачків. Педро, Енріке — це гравці, яким близько 30 років, і вони мають великий досвід у професійному футболі.

Завтра, перш за все, ми повинні грати в футбол. Фенербахче прагне стартувати в Лізі Європи з перемоги, як і ми. Подивимося, як складеться гра. Це стосується не лише завтрашнього поєдинку, а й усіх майбутніх у групі. Лише в листопаді ми знатимемо, хто стане переможцем квартету", — заявив румунський фахівець.

Матч Фенербахче — Динамо Київ відбудеться 8 вересня, о 19:45.