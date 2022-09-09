Ліга Європи

Вашій увазі відео голів матчу першого тура Ліги Європи.

Лондонський Арсенал у матчі стартового туру групового етапу Ліги Європи у гостях обіграв швейцарський Цюрих (2:1).

Перемогу команді Мікеля Артети принесли забиті м'ячі у виконанні Маркіньоса та Нкетії, а у господарів поля результативний удар на рахунку Круезю.

Також зазначимо, що у цьому матчі за Арсенал у єврокубках дебютував українець Олександр Зінченко, який з'явився на полі на 69 хвилині, замінивши Тірні.

Огляд матчу

Цюрих — Арсенал 1:2

Голи: Круезю, 44 — Маркіньос, 16, Нкетіа, 62

Цюрих: Брехер – Бораніяшевич, Круезю, Камбері, Алити – Герреро (Ронер, 67), Джемаїлі (Конде, 67), Сельнес – Красники (Маркезано, 67), Окіта, Айєгун.

Арсенал: Тернер – Томіясу, Холдинг, Габріел, Тірні (Зінченко, 69) – Джака, Локонга, Фабіу Вієйра (Едегор, 69) – Нкетіа, Мартінеллі, Маркіньос (Сака, 69).