Англія

Чинний контракт 21-річного француза розрахований до літа 2024 року.

Захисник Арсеналу Вільям Саліба може надовго залишитися гравцем "канонірів". Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво лондонського клубу готове продовжити контракт із 21-річним французом, термін якого буде розрахований до літа 2027 року.

Діюча угода футболіста розрахована до літа 2024 року.

Нинішнього сезону Саліба провів шість поєдинків, у яких вже відзначився одним голом та одним асистом.