Манчестер Юнайтед не зіграє цих вихідних у рамках елітного дивізіону чемпіонату Англії у зв'язку з трауром через смерть королеви Єлизавети II.

Як повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів", траурні заходи не вплинуть на гру команди у Лізі Європи проти Шеріфа.

"Після обговорень з відповідними керівними органами та відповідно до вказівок уряду Великобританії ми можемо підтвердити, що наш матч Ліги Європи УЄФА проти ФК Шериф відбудеться відповідно до графіка у четвер увечері в Молдові.

Порядок проведення матчів залишиться незмінним для вболівальників, які їдуть підтримати команду в Кишиневі", — йдеться у заяві клубу.