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Мідтьюлланн — Лаціо, www.fcm.dk
16 вересня 2022, 08:15
Данський Мідтьюлланн у матчі другого туру групового етапу Ліги Європи несподівано розгромив італійський Лаціо з рахунком 5:1.
У складі переможців голами відзначилися Паулінню, Каба, Євандер, Ісаксен та Святченко. У "орлів" єдиний результативний удар зробив Мілінковіч-Савіч.
Огляд матчу
Мідтьюлланн — Лаціо 5:1
Голи: Паулінню, 26, Каба, 30, Євандер, 52, Ісаксен, 67, Святченко, 72 — Мілінковіч-Савіч, 57
Джерело: MEGOGO