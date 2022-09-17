Ліга Європи

Римський клуб зазнав принизливої поразки від Мідтьюлланна.

Лаціо зробив добрий крок до своїх уболівальників, які були свідками принизливої ​​поразки в єврокубках.

225 уболівальників римського клубу подолали понад дві тисячі кілометрів від Італії до Данії, після чого вони зазнали лише розчарування.

У гостях Лаціо зазнав принизливої ​​поразки від Мідтьюлланна з рахунком 1:5 у рамках матчу другого туру Ліги Європи.

Керівництво клубу ухвалило рішення відшкодувати кошти за квитки для своїх уболівальників, які побували на матчі.

Найближчий матч Лаціо проведе проти Кремонезе в італійській Серії А. Гра відбудеться завтра, 18 вересня.