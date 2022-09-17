Римський клуб зазнав принизливої поразки від Мідтьюлланна.
AFP
17 вересня 2022, 20:16
Лаціо зробив добрий крок до своїх уболівальників, які були свідками принизливої поразки в єврокубках.
225 уболівальників римського клубу подолали понад дві тисячі кілометрів від Італії до Данії, після чого вони зазнали лише розчарування.
У гостях Лаціо зазнав принизливої поразки від Мідтьюлланна з рахунком 1:5 у рамках матчу другого туру Ліги Європи.
Керівництво клубу ухвалило рішення відшкодувати кошти за квитки для своїх уболівальників, які побували на матчі.
Найближчий матч Лаціо проведе проти Кремонезе в італійській Серії А. Гра відбудеться завтра, 18 вересня.