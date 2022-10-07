Ліга Європи

Найкращим гравцем "біло-синіх" був вінгер Віктор Циганков, який забив у ворота французів.

У матчі третього туру групового етапу Ліги Європи київське Динамо поступилося французькому Ренну з рахунком 1:2.

У першому таймі кияни швидко пропустили після голу Мартіна Терр'є, але згодом змогли зрівняти цифри на табло зусиллями Віктора Циганкова. Однак на 89-й хвилині захисник "біло-синіх" Денис Попов привіз гол у свої ворота, подарувавши м'яч Дезіре Дуе.

Найкращим гравцем у складі киян за версією статистичного порталу WhoScored був Циганков – 7 балів, а найгіршим Попов – 5,0. У складі Ренна найкращим був капітан команди Бенжамен Бурежо – 7,5 балів.

Ще один портал SofaScore виставив практично ідентичні оцінки. Найкраща у Динамо у Циганкова – 7 балів, а найгірша у Попова – 5,9 балів. У складі Ренна найкраща у Бурежо – 8,1 бала.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ренн — Динамо.