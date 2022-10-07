До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА.
Шериф — Реал Сосьєдад, ФК Реал Сосьєдад
07 жовтня 2022, 08:45
У матчі третього туру групового етапу Ліги Європи молдавський Шериф на своєму полі поступився іспанському Реал Сосьєдаду з рахунком 0:2.
Рахунок у матчі було відкрито на 53 хвилині, коли результативним ударом відзначився Давид Сілва.
Через вісім хвилин молдавани залишилися у меншості після вилучення К'ябу, а за хвилину українському воротареві Максиму Ковалю довелося діставати м'яч зі своїх воріт після удару Елустондо.
Огляд матчу
Шериф — Реал Сосьєдад 0:2
Голи: Давід Сілва, 53, Елустондо, 62
Видалення: К'ябу. 61 (Шериф)
Джерело: MEGOGO