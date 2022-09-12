Іспанія

У нігерійця розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна.

Нападник Реал Сосьєдада Садік Умар більше не зможе допомогти своїй команді цього сезону через травму. Про це повідомляє прес-служба клубу.

25-річний нігерієць отримав пошкодження у минулому матчі п'ятого туру іспанської Ла Ліги проти Хетафе (1:2).

Після проходження медичного обстеження стало відомо, що у нього розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна.

Гравцеві доведеться перенести операцію, а потім пройти тривалий курс відновлення.

Зазначимо, що Садік був підписаний Сосьєдадом на заміну Александеру Ісаку, який пішов у Ньюкасл. За інформацією ЗМІ, за футболіста клуб виклав близько 20 мільйонів євро.