Україна

Реакція столичного клубу на чергові злочини росіян.

Зранку 10 жовтня російська федерація здійснила масований обстріл України. Від ударів країни-терориста постраждали Київ, Харків, Дніпро, Львів та багато інших міст.

Як зазначив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, агресором було випущено 75 ракет, 41 з них знешкодила наша ППО.

Київське Динамо у своєму Інстаграмі прокоментувало трагічні події.

"Трагічний день. Ранок 10 жовтня розпочався з масованого ракетного обстрілу всієї України зі сторони держави-терориста — росії. Нас не зламати!"



Про чергові російські теракти також написав донецький Шахтар.

У свою чергу гравець національної збірної України Олександр Зінченко закликав увесь світ триматися подалі від держави-терориста.