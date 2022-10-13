Ліга Європи

Усі футболісти залікують травми та відбувають дискваліфікації.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи київське Динамо зустрінеться із Ренном.

Як повідомляє видання L'Equipe, троє футболістів не допоможуть команді Бруно Женезіо у цей день.

Мова йде про бельгійського вінгера Жеремі Докю, малійського захисника Амарі Траоре та португальського півзахисника Шеки.

Докю отримав травму у першому поєдинку проти Динамо. Шека — поза заявкою Ренна на єврокубки, а в Траоре дискваліфікація.