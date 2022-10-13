Усі футболісти залікують травми та відбувають дискваліфікації.
Жеремі Докю (з м'ячем), Getty Images
13 жовтня 2022, 16:28
У рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи київське Динамо зустрінеться із Ренном.
Як повідомляє видання L'Equipe, троє футболістів не допоможуть команді Бруно Женезіо у цей день.
Мова йде про бельгійського вінгера Жеремі Докю, малійського захисника Амарі Траоре та португальського півзахисника Шеки.
Докю отримав травму у першому поєдинку проти Динамо. Шека — поза заявкою Ренна на єврокубки, а в Траоре дискваліфікація.
Матч Динамо Київ — Ренн відбудеться 13 жовтня, о 19:45. Football.ua проведе онлайн-трансляцію зустрічі.