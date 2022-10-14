Ліга Європи

Румунський фахівець — про матч Ліги Європи.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу підбив підсумки домашнього матчу 4-го туру групового етапу Ліги Європи з Ренном, який завершився перемогою французів із рахунком 1:0.

"Хочу сказати, що ми грали проти дуже сильної команди, яка провела хорошу роботу на трансферному ринку. У них 15 футболістів приблизно одного рівня вартістю 20-25 мільйонів, і вони коштують цих грошей. Я майже впевнений, що цього сезону вони завершать чемпіонат на другому місці після ПСЖ.

Динамо — Ренн 0:1 Відео голу та огляд матчу

Можу лише привітати нашу команду, потрібно враховувати усі ті проблеми, з якими нам довелося зустрітися, а також велику кількість переїздів. Не вистачило не лише гостроти, а і свіжості, концентрації, що призводило до помилок. То після ауту пропускаємо, то після кутового. Програємо 0:1, 1:2. Зараз у нас такий графік, що ми не можемо нормально сконцентруватися на тренуваннях, а маємо постійно переїжджати. Сподіваюся, після недільного матчу із Шахтарем у понеділок ми повернемося до Києва, щоб гравці трохи побули зі своїми сім'ями.

Повторюся, хочу привітати свою команду, адже попри усі труднощі, вважаю, сьогодні ми дуже добре відіграли матч".

Про шанси на Лігу конференцій:

"У нашій групі ситуація для нас непроста. З самого початку передбачав, що буде важко. Ці чотири поразки… Але, повторюся, у нас постійні переїзди, травми, зокрема Шапаренка, якого дуже не вистачає у центрі поля. Микола умів створювати різницю, доставляти м’яч уперед. Як я вже казав, також не вистачає свіжості та концентрації. Сирота провів дуже хороший матч, але припустився помилки – таке трапляється. Сподіваюся, він буде прогресувати і далі.

Так, ми зазнали чотирьох поразок, але грали проти таких суперників, як Ренн, Фенербахче, які витратили дуже багато грошей на трансферному ринку на якісних футболістів. Ці гравці швидкі, вони ідуть у дриблінг. Наша наступна гра у неділю проти Шахтаря. Зараз ми будемо думати лише про неї. Попереду у нас 7-8 годин у дорозі. Календар дуже складний, думаю, його можна було зробити кращим. Граючи у таких умовах, дуже важко показувати хорошу гру, але ми стараємося це робити. Залишається зіграти ще два матчі у груповому етапі Ліги Європи, у них ми будемо робити максимум, що тільки зможемо, щоб зайняти третє місце.

Щодо АЕКа, слід зазначити, що це не слабка команда, в цій команді хороші виконавці, які грали у сильних чемпіонатах Іспанії, Італії і т.д., і є дуже досвідченими. Нам дісталася достатньо серйозна група, і із ситуації, яка склалася, постараємося витиснути максимум.

Про Нещерета:

"Він зіграв чудово. Свій минулий матч він провів проти Евертона. Руслан зробив усе те, що я від нього чекав, і про що ми домовлялися. Він добре грав ногами, чудово організовував захист. Переводив м’яч з однієї сторони на іншу, коли це було потрібно. Руслан розумний хлопець, і він повністю виконав установку на гру та діяв дуже добре".

Про те, де відбудеться матч проти Шахтаря:

"Я бачив, що Шахтар заявив, що вони не збираються змінити дату матчу, хоча ми наполягали та просили Федерацію, Прем’єр-лігу та клуб перенести гру хоча б на понеділок чи вівторок. Не тільки наш матч, а усі поєдинки туру. А з середи перенести ігри на 23 листопада. Потрібно подивитися, яка буде ситуація у містах, адже навіть сьогодні були ворожі атаки. Шахтар не був у тій ситуації, у якій опинилися ми, коли ми ходили в укриття, коли почали бомбардувати Львів та інші міста. Звісно, гравці усе відчувають і переживають. Тому, вважаю, було б набагато краще, якби за ці пару днів, про які ми просимо, подивитися, яка буде ситуація, щоб у жодному разі не піддавати ризику гравців.

Враховуючи, що збірна України не кваліфікувалася на чемпіонат світу, ми могли б домовитися з УЄФА та ФІФА, щоб продовжити наш чемпіонат на тиждень і завершити матчі не 26 листопада, а пізніше. Це необхідно, щоб не грати у тих умовах, які склалися зараз, адже це може бути дуже небезпечно".

Про те, що хотів б сказати українським уболівальникам:

"Я хочу подякувати тим уболівальникам, які прийшли сьогодні на матч. Не знаю, чи це були біженці, чи фани, які постійно нас підтримують, але велике дякую усім. Їх було більше, ніж уболівальників Ренна, але все одно недостатньо – не як у Ренна чи Фенербахче, коли вони грають у себе вдома. Звісно, нам би хотілося, щоб більше глядачів приходило за нас вболівати, бо саме підтримки також не вистачає нашим футболістам. Я бачив, як їм подобалось, коли трибуни їх підтримували, і після гри вони підійшли їм подякувати. Уболівальники – це додатковий стимул для наших хлопців, які, незважаючи на поразку, сьогодні билися, старалися та зробили максимум, що могли", — наводить слова Мірчі Луческу офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, що Football.ua пропонує нашим читачам визначити найкращого гравця Динамо у грі проти Ренна.