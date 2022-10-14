Ліга Європи

До вашої уваги — найкращі моменти матчу Ліги Європи.

У четвертому турі групового етапу Ліги Європи лондонський Арсенал у гостях здобув мінімальну перемогу над новерзьким Буде-Глімтом (1:0).

Єдиний та переможний гол був забитий у середині першого тайму, коли на 24 хвилині результативним ударом відзначився Букайо Сака.

Зазначимо, що Олександр Зінченко не брав участі у матчі, оскільки не потрапив у заявку команди Мікеля Артеті через травму.

Огляд матчу

Буде-Глімт — Арсенал 0:1

Гол: Сака, 24.

Джерело: MEGOGO