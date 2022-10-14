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Буде-Глімт — Арсенал, Getty Images
14 жовтня 2022, 10:59
У четвертому турі групового етапу Ліги Європи лондонський Арсенал у гостях здобув мінімальну перемогу над новерзьким Буде-Глімтом (1:0).
Єдиний та переможний гол був забитий у середині першого тайму, коли на 24 хвилині результативним ударом відзначився Букайо Сака.
Зазначимо, що Олександр Зінченко не брав участі у матчі, оскільки не потрапив у заявку команди Мікеля Артеті через травму.
Огляд матчу
Буде-Глімт — Арсенал 0:1
Гол: Сака, 24.
Джерело: MEGOGO