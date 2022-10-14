Ліга Європи

На нагороду претендують представники Трабзонспору, ПСВ, Реал Сосьєдада та Мідтьюлланна.

Цього тижня відбулися матчі четвертого туру групового етапу Ліги Європи.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена претендентів на звання автора найкращого голу тижня.

Претенденти на нагороду:

- Еніс Барді (Трабзонспор) — гол у ворота Монако (4:0);

- Йоей Верман (ПСВ) — гол у ворота Цюріха (5:0);

- Олександр Серлот (Реал Сосьєдад) — гол у ворота Шерифа (3:0);

- Еміліано Мартінес (Мідтьюлланн) — гол у ворота Феєнорда (2:2).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Раніше стали відомі претенденти на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.