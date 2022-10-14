На нагороду претендують представники Трабзонспору, ПСВ, Реал Сосьєдада та Мідтьюлланна.
Олександр Серлот, Getty Images
14 жовтня 2022, 11:18
Цього тижня відбулися матчі четвертого туру групового етапу Ліги Європи.
УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена претендентів на звання автора найкращого голу тижня.
Претенденти на нагороду:
- Еніс Барді (Трабзонспор) — гол у ворота Монако (4:0);
- Йоей Верман (ПСВ) — гол у ворота Цюріха (5:0);
- Олександр Серлот (Реал Сосьєдад) — гол у ворота Шерифа (3:0);
- Еміліано Мартінес (Мідтьюлланн) — гол у ворота Феєнорда (2:2).
Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.
Раніше стали відомі претенденти на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.