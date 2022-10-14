Цього тижня відбулися матчі четвертого туру групового етапу Ліги Європи.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена претендентів на звання автора найкращого голу тижня.

Претенденти на нагороду:

- Еніс Барді (Трабзонспор) — гол у ворота Монако (4:0);

- Йоей Верман (ПСВ) — гол у ворота Цюріха (5:0);

- Олександр Серлот (Реал Сосьєдад) — гол у ворота Шерифа (3:0);

- Еміліано Мартінес (Мідтьюлланн) — гол у ворота Феєнорда (2:2).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Раніше стали відомі претенденти на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.