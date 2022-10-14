Крім них на нагороду претендують Джоуї Верман та Вільям Вік.
Френсіс Узохо, Getty Images
14 жовтня 2022, 10:39
УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена претендентів на звання найкращого гравця тижня за підсумками четвертого туру групового етапу Ліги Європи.
На нагороду претендують:
- нападник Браги Вітор Олівейра – хет-трик у ворота Юніона (3:3);
- півзахисник ПСВ Джоуї Верман — дубль у матчі проти Цюріха (5:0);
- форвард Штурма Вільям Вік — два голи у поєдинку з Лаціо (2:2);
- воротар Омонії Френсіс Узохо — 11 сейвів у матчі проти МЮ (0:1).
Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.