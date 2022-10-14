УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена претендентів на звання найкращого гравця тижня за підсумками четвертого туру групового етапу Ліги Європи.

На нагороду претендують:

- нападник Браги Вітор Олівейра – хет-трик у ворота Юніона (3:3);

- півзахисник ПСВ Джоуї Верман — дубль у матчі проти Цюріха (5:0);

- форвард Штурма Вільям Вік — два голи у поєдинку з Лаціо (2:2);

- воротар Омонії Френсіс Узохо — 11 сейвів у матчі проти МЮ (0:1).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.