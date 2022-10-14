Ліга Європи

Крім них на нагороду претендують Джоуї Верман та Вільям Вік.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена претендентів на звання найкращого гравця тижня за підсумками четвертого туру групового етапу Ліги Європи.

На нагороду претендують:

- нападник Браги Вітор Олівейра – хет-трик у ворота Юніона (3:3);

- півзахисник ПСВ Джоуї Верман — дубль у матчі проти Цюріха (5:0);

- форвард Штурма Вільям Вік — два голи у поєдинку з Лаціо (2:2);

- воротар Омонії Френсіс Узохо — 11 сейвів у матчі проти МЮ (0:1).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.