Ліга Європи

До вашої уваги — найкращі моменти матчу Ліги Європи.

У матчі четвертого туру групового етапу Ліги Європи турецький Фенербахче у гостях здобув перемогу над АЕКом із Ларнаки (2:1).

Рахунок у матчі було відкрито на 16 хвилині, коли результативним ударом відзначився Жоау Педру, але на початку другого тайму Трічковскі зрівняв цифри на табло. Наприкінці матчу переможний гол для "канарійок" забив Батшуаї.

В іншому матчі групи київське Динамо мінімально поступилося французькому Ренну (0:1).

Огляд матчу

АЕК Ларнака — Фенербахче 1:2

Голи: Трічковскі, 52 — Жоау Педру, 16, Батшуаї, 80.

Джерело: MEGOGO