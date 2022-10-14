До вашої уваги — найкращі моменти матчу Ліги Європи.
АЕК Ларнака — Фенербахче, ФК Фенербахче
14 жовтня 2022, 11:58
У матчі четвертого туру групового етапу Ліги Європи турецький Фенербахче у гостях здобув перемогу над АЕКом із Ларнаки (2:1).
Рахунок у матчі було відкрито на 16 хвилині, коли результативним ударом відзначився Жоау Педру, але на початку другого тайму Трічковскі зрівняв цифри на табло. Наприкінці матчу переможний гол для "канарійок" забив Батшуаї.
В іншому матчі групи київське Динамо мінімально поступилося французькому Ренну (0:1).
Огляд матчу
АЕК Ларнака — Фенербахче 1:2
Голи: Трічковскі, 52 — Жоау Педру, 16, Батшуаї, 80.
Джерело: MEGOGO