Один із поєдинків 11-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Лідс Юнайтед приймає на своєму полі лондонський Арсенал, зупинився, не встигнувши початися.

Через дві хвилини після стартового свистка головний арбітр зустрічі Кріс Кавана виявив проблеми зі своєю гарнітурою, за допомогою якої зв'язується з ним той самий асистент на VAR.

Команди чекали на вирішення проблеми близько десяти хвилин, після чого Кавана попросив усіх і зовсім вирушити в підтрибунне приміщення.

"Гру тимчасово припинено після того, як відключення електроенергії спричинило проблеми із системами зв'язку судді", — сказано в заяві Лідса.

📰 The game is temporarily suspended, after a power cut causes issues with the referee's communications systems