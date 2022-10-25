Ліга Європи

Підопічні Мірчі Луческу вирушили до Кіпру на матч Ліги Європи.

Київське Динамо вирушило на Кіпр на матч п'ятого туру групового етапу Ліги Європи проти АЕКу. Про це повідомляє прес-служба клубу.

В обойму Мірчі Луческу на єврокубковий матч потрапили 22 футболісти.

Воротарі: Руслан Нещерет, Денис Ігнатенко, Юрій Авраменко.

Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Микита Бурда, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Томаш Кендзьора.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Владислав Кабаєв, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Кахім Перріс, Самба Діалло.

Форварди: Владислав Ванат, Артем Бєсєдін.

Зазначимо, що у першій грі АЕК мінімально обіграв Динамо (1:0).

Після чотирьох турів Динамо посідає останнє місце в групі і вже не має шансів потрапити до плей-офф Ліги Європи, але зараз триває боротьба з АЕКом за путівку до Ліги конференцій. АЕК має три очки, а у киян нуль.

Нагадаємо, матч АЕК – Динамо відбудеться у четвер, 27 жовтня, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.