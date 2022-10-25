Підопічні Мірчі Луческу вирушили до Кіпру на матч Ліги Європи.
Руслан Нещерет, ФК Динамо Київ
25 жовтня 2022, 12:59
Київське Динамо вирушило на Кіпр на матч п'ятого туру групового етапу Ліги Європи проти АЕКу. Про це повідомляє прес-служба клубу.
В обойму Мірчі Луческу на єврокубковий матч потрапили 22 футболісти.
Воротарі: Руслан Нещерет, Денис Ігнатенко, Юрій Авраменко.
Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Микита Бурда, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Томаш Кендзьора.
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Владислав Кабаєв, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Кахім Перріс, Самба Діалло.
Форварди: Владислав Ванат, Артем Бєсєдін.
Зазначимо, що у першій грі АЕК мінімально обіграв Динамо (1:0).
Після чотирьох турів Динамо посідає останнє місце в групі і вже не має шансів потрапити до плей-офф Ліги Європи, але зараз триває боротьба з АЕКом за путівку до Ліги конференцій. АЕК має три очки, а у киян нуль.
Нагадаємо, матч АЕК – Динамо відбудеться у четвер, 27 жовтня, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.