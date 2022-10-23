Ліга Європи

Матч пройде у четвер, 27 жовтня.

Київське Динамо опубліковало інформацію для українців, які бажають підтримати "біло-синіх" у матчі п'ятого туру групового етапу Лігі Європи проти кіпрського АЕКа з Ларнаки.

Відзначимо, що поєдинок пройде у найближчий четвер, 27 жовтня, і розпочнеться о 19:45 за київським часом (18:45 за місцевим). Місце зустрічі — місто Ларнака, стадіон "АЕК Ларнака".

Для придбання квитків слід оформити попередню заявку: всі перепустки будуть персоналізовані та продаватимуться лише тим, хто подав заявку та потрапив до списку.

Ціна одного квитка на гру — 20 євро, для дітей до 18 років — 12 євро, для дітей до 12 років у супроводі батьків або опікунів відвідування матчу є безкоштовним (необхідно заповнити заявку на дитину, адже для дітей також оформлюються квитки).

На сайті київського клубу зазначається, що заявку на придбання квитка у гостьовий сектор слід оформити до 17:00 (за київським часом) середи, 26 жовтня. Це варто зробити латинецею, за прикладом закордонного паспорту.