Україна

Вихованцем клубу вважається футболіст, який провів у команді щонайменше три сезони у віці 15-21 рік.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES опублікував рейтинг найкращих клубів Європи за кількістю вихованців, які беруть участь у Топ-31 європейських чемпіонатах.

Вихованцем клубу вважається футболіст, який провів у команді щонайменше три сезони у віці 15-21 рік.

У топ-5 рейтингу представлено одразу два клуби української Прем'єр-ліги. Київське Динамо посідає третє місце — 72 вихованці "біло-синіх" виступають у топ-31 лігах Європи. Донецький Шахтар має 64 представники у європейських чемпіонатах, посідаючи п'яте місце у рейтингу.

Лідером рейтингу є Аякс, 85 вихованців якого грають у європейських чемпіонатах. Друге місце у Бенфіки – 73.