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Радість киян після голу Буяльського, ФК Динамо Київ
23 жовтня 2022, 19:22
У грі дев'ятого туру чемпіонату України київське Динамо на однойменному столичному стадіоні імені Валерія Лобановського не змогло переграти полтавську Ворсклу. На гол Віталія Буяльського своїм точним ударом відповів Владлен Юрченко.
За підсумками поєдинку "біло-сині" посіли восьму сходинку у турнірній таблиці, а "біло-зелені" — дванадцяту.
Огляд матчу:
Динамо — Ворскла 1:1
Голи: Буяльський, 33 — Юрченко, 44.
Динамо: Нещерет — Караваєв, Сирота, Попов, Кендзьора (Вівчаренко, 59) — Лонвейк, Сидорчук, Буяльський — Кабаєв (Гармаш, 59), Циганков, Бєсєдін (Ванат, 74).
Ворскла: Різник — Кравець, Чеснаков, Зайков, Пердута — Скляр, Челядін (Олійник, 77) — Бацула, Юрченко (Степанюк, 86), Сефері — Марлісон.
Попередження: Сирота, Кабаєв — Скляр, Марлісон.