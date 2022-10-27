Ліга Європи

Втім, нинішній результат киян не влаштовує.

Цими хвилинами київське Динамо у рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Європи на виїзді протистоїть кіпрському АЕКу з Ларнаки.

Зараз у матчі перерва. Рахунок поки 1:1 — у складі господарів поля феноменальним голом з дальньої дистанції відзначився Омрі Альтман, але наприкінці першого тайму після передачі Віталія Буяльського точним ударом відповів Владислав Ванат.

Втім, за такого рахунку підопічні Мірчі Луческу втратять шанси на вихід до євровесни. Для того, аби в останньому турі заочно поборотися з колективом із Ларнаки за вихід до 1/16 Ліги Конференцій, Динамо на Кіпрі потрібно тільки перемагати.

Зазначимо, що АЕК у свою чергу зберігає традицію відзначатися у воротах киян виключно красиво — у Кракові за штрафного прекрасно забив Амар Дюрчо.