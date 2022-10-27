Україна

Голкіпер Динамо не втрачає часу дарма.

Воротар київського Динамо та національної збірної України Георгій Бущан під час відновлення від травми вирішив зайнятися корисними речами.

28-річний голкіпер виклав відео, на якому проходить навчання зі стрільби. Також Бущан анонсував, що підвищить і свої навички з медицини.

"Замало вміти тримати у руках лише м’яч Така думка промайнула в голові, коли у черговий раз побачив слоган ТРО ЗСУ "готові до спротиву". Тому паралельно з відновленням вирішив навчатися стрільбі.

Можливо, цим треба було зайнятись раніше, але вже як є. Збираюсь найближчим часом пройти курси домедичної підготовки.

Нажаль, коли біля тебе "хворий сусід", то ти повинен бути готовий до будь-яких випробувань.

P.S. Нещодавно при виконанні бойового завдання загинув засновник Civil Safety та справжній фанат Динамо — Максим Регбіст. Вічна Слава Герою! Дякую за гідний приклад!" — написав голкіпер Динамо